Destruyeron 3 toneladas de bebidas alcohólicas de contrabando

Cochabamba, Bolivia

La intendencia municipal de Cochabamba procedió a destruir la bebida alcohólica de contrabando decomisada en varios operativos de control durante este mes. En su mayoría se trata de cerveza y vinos que fueron internados ilegalmente al país.

"Es de lugares donde se comercializa por mayor, sobre todo en el sector de la avenida República, donde se vende al por mayor y exponen como si fuera algo normal. También se decomisa de licorerías y lugares de venta clandestinos", señaló el intendente municipal, Fernando Vargas.

Pidió a la población no comprar productos de contrabando porque dañan la economía. También, solicitó a los comerciantes “que no vendan bebidas de contrabando, porque no sólo dañan la economía del país sino también la salud de la población”.

Las bebidas se destruyeron en instalaciones de EMSA, en Chaquimayu, en presencia de un notario y la prensa. Todos los productos fueron desechados con maquinaria pesada.