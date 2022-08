Detención preventiva para el hombre que captaba a muchachas con falsas ofertas de empleo, las violaba y extorsionaba

Cochabamba, Bolivia

El sujeto de 22 años de edad que fue detenido este jueves acusado de proxenetismo, violación y extorsión fue enviado hoy con detención preventiva de cinco meses en la cárcel de San Antonio. Hasta el momento, tres víctimas presentaron su denuncia.

Entre otros perfiles que usaba, el agresor se hacía pasar por militar y captaba a sus víctimas a través de ofertas de empleo que publicaba en redes sociales.

El agresor manipulaba psicológicamente a sus víctimas. Les aseguraba que había causado la muerte de varias personas, incluso les dijo que participó en el asesinato de un hombre en el puente Beijing.

"Me dio que tenía una pistola en la mochila"

Una de las víctimas de este sujeto, que tiene 20 años de edad, dio su testimonio y contó que se contactó con él a través de redes sociales. La joven fue amenazada, violada y extorsionada con difundir sus videos.

El acusado ofrecía trabajo a sus víctimas, después las manipulaba y extorsionaba.

En el momento del encuentro, el sujeto le comentó en qué consistían los trabajos que ofrecía. El agresor le dijo que podía darle trabajo de dama de compañía y que debía reclutar a otras mujeres.

"Primero me dijo que reclutara chicas para él. Me insinuó que haga anuncios similares para citar a muchachas y que él con su gente las llevaba al fondo del Trópico a trabajar. Me dijo que no estaba solo, que tenía un grupo, cosas así. Cuando la situación se puso un poco tensa, me puse nerviosa y empecé a asustarme. Él estaba normal, tranquilo, me dijo que tenía un arma en la mochila, yo no la vi. Simplemente quería irme del lugar para no tener ningún tipo de relación con él, ni con los trabajos que estaba ofreciendo. Por eso, empezó a amenazarme", detalló.