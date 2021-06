Devuelven exhorto suplicatorio para extradición de Murillo por no estar traducido a inglés

Este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, informó que el exhorto suplicatorio para la extradición del exministro de Gobierno Arturo Murillo fue rechazado por no haber sido traducido a inglés.

“Hemos realizado algunas observaciones de forma, una de ellas que es probablemente la más sobresaliente es que no tenía las traducciones al inglés. La Justicia estadounidense no puede valorar una solicitud que no está en su idioma oficial y entonces tuvimos que devolverlo”, dijo la autoridad gubernamental en una entrevista a una radioemisora.