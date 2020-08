Diálogo roto en K’ara K’ara y toneladas de basura en las calles

Cochabamba, Bolivia

17 días con basura en las calles y se rompió el diálogo con los bloqueadores de K’ara K’ara. La Gobernación, la Alcaldía y el delegado defensorial Nelson Cox por más de tres horas de intentaran persuadir a los movilizados, para que levanten el bloqueo al ingreso del botadero.

Calificaron los pedidos de irracionales y la medida de intransigente, autoridades de la Alcaldía indicaron que se agotó el diálogo con los “autoconvocados”, indicaron que realizarán una denuncia formal ante la fiscalía.

El secretario de Coordinación General de la Gobernación, Fanor Alvarado, recordó que los siete puntos suscritos en un acuerdo el pasado 11 de julio entre la Gobernación, el alcalde José María Leyes, el Delegado Defensorial y los denominados autoconvocados fueron cumplidos.

“Pensábamos que la Alcaldía no estaba cumpliendo las demandas, pensábamos que nosotros no estábamos cumpliendo las demandas, pensábamos que el Defensor del Pueblo no estaba cumpliendo los compromisos; sin embargo hoy nos hemos constatado que las demandas de los autoconvocados son irracionales, tienen demandas radicales, son un atentado contra la salud, son delitos”, manifestó Alvarado.