Persiste el bloqueo en K’ara K’ara y el pedido de movilizados cambia

Cochabamba, Bolivia

Hasta el momento la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA) logró recoger 2.500 toneladas de basura de las calles, esto después de que levantara el bloqueo en K’ara K’ara, sin embargo los denominados “autoconvocados” volvieron a cerrar el relleno sanitario.

Esta mañana lograron ingresar 30 carros basureros, al ver esto los movilizados volvieron a concentrarse y nuevamente impidieron el ingreso al botadero, los que ingresaron tuvieron que salir por vías alternativas para evitar cualquier intento de amedrentamiento. Los bloqueadores indicaron que ahora el pedido es el cierre definitivo.

“No hay dirigentes aquí, no dejaremos entrar ningún carro basurero, si alguno intenta entrar no nos atemos a las consecuencias. Ya no dejaremos ingresar basura, hay olores nauseabundos, desayunamos, almorzamos con el olor”, señaló uno de los movilizados.