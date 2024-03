Tarija, Bolivia

Desde hace más de 10 días, varias zonas en Tarija están sin luz, agua y los alimentos se están acabando. Dos comunidades en el municipio de Villa Montes son las más afectadas por el desborde del Pilcomayo y ahora luchan por sobrevivir.

Las poblaciones de La Esmeralda, La Victoria y otras cercanas se encuentran en una situación de emergencia desde hace casi dos semanas, tras el desborde del río Pilcomayo por las constantes lluvias en la región.

Así, más de 60 familias están afectadas por esta situación y se enfrentan a la falta de agua potable, energía eléctrica y alimentos suficientes para subsistir, según reporta El País.

Bernardo Castillo, presidente de la OTB de la comunidad Esmeralda, relató, en entrevista con radio Aclo, que están rodeados de agua desde hace aproximadamente dos semanas. El nivel del río varía, lo que dificulta el acceso a la comunidad ya que el camino también quedó inundado.

La comunidad Esmeralda se encuentra en medio del agua. Foto: El País

En La Victoria, la situación sería más compleja porque el nivel del agua ocasionó pérdida de cultivos y ganado.

Castillo explicó que, por la desesperación, la falta de acceso a víveres y agua potable, las familias deciden caminar kilómetros hasta Villa Montes en busca de suministros básicos, mientras esperan que el agua se retire.

Sumado a esto, la ausencia de energía eléctrica ha causado la pérdida de alimentos y otros recursos.

"No tenemos energía, no funcionan las heladeras, se nos ha fregado montón de cosas, verduras, no podemos tener carne nada y Servicios Eléctricos de Tarija (Setar) no puede venir porque no puede entrar, por el tema del agua debe ser", lamentó Castillo.