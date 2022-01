Diez niños murieron por Covid-19 en las tres últimas semanas en La Paz

La Paz

El jefe de epidemiologia del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Miguel Angel Bonsa, informó este jueves que, en las últimas tres semanas correspondientes a la cuarta ola de Covid-19, se registraron en el departamento de La Paz, la muerte de diez niños.

La autoridad aclaró que en su mayoría los menores de edad fallecidos, tenían enfermedades de base, y otros no fueron vacunados.

“Es importante el contagio en menores de edad, porque ello genera mayores contagios de Covid-19, y eso es lo que no queremos, puede llegar como en este momento esta sucediendo en la ciudad de La Paz, que las unidades de terapias están saturadas, eso es lo que no se quiere la gravedad, no solamente está por la letalidad del virus, sino también por la transmisibilidad”, aseveró Bonsa.