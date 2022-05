Diputado Arce denuncia venta ilegal de sangre del Matadero y Alcaldía le tilda de "pajpaku"

Cochabamba, Bolivia

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce, denunció que funcionarios del Matadero Municipal de Cochabamba se roban la sangre de ganado faenado. La autoridad dijo que hay gente que está lucrando con la venta de este producto y que la Alcaldía debe aclarar el tema.

Así, Arce mostró fotografías de un camión Nissan Cóndor de color azul en instalaciones del matadero, que supuestamente sería usado para transportar la sangre a otro lugar.

Por este hecho, indicó que se pierde más de 4 millones de bolivianos anualmente.

A su vez, el secretario general de la Alcaldía, Henry Rico, señaló que no tienen conocimiento de tráfico de sangre del Matadero. Indicó que el municipio no recibió ninguna denuncia.

"La administración del Matadero está bajo la dirección de la Secretaria de Recaudaciones, que no conoce nada de esa supuesta denuncia de manera que mal podría hacer en referirnos a un tema que no conocemos. Entretanto no conozcamos el informe policial, si es que existiese, no podemos referirnos a esto", respondió.