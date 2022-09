Diputado Arce denunciante en caso coimas ABC dice que ministro Montaño nunca le entregó informes

La Paz

El diputado Héctor Arce reveló que en junio ya había solicitado informe al ministro Edgar Montaño para indagar el caso de presunta coima en la ABC, pero no le fue enviado hasta ahora. Niega que haya apertura para transparentar la información.

“Junio, julio y agosto, casi tres meses que no me llega esa petición”, Resaltó Arce

Nueve personas fueron denunciadas por supuestamente haber cobrado una millonaria coima a la empresa china a la que adjudicaron la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez. El presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina, encabeza al grupo de acusados y también se investiga al exasesor legal del ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño.

“Hemos pedido al ministro de Obras Públicas para que a través de la ABC, se me remita todo el proceso de contratación del proyecto doble vía Sucre-Yamparáez en fecha 10 de junio, cuando habíamos conocido y recibido esta denuncia y no se me ha remitido hasta la fecha este informe escrito ”, declaró en conferencia de prensa el asambleísta.