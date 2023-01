Diputado Arce: "No he notado una decisión dura de lucha contra el narcotráfico"

Cochabamba, Bolivia

Este martes, en conferencia de prensa, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce, observó que disminuyó la fuerza del gobierno en la lucha contra el narcotráfico y también negó la injerencia denunciada por Perú de Evo Morales y Luis Arce.

Comentó que el presidente Luis Arce, en su mensaje por el aniversario del Estado Plurinacional el domingo, habló de la ejecución de programas y proyectos; sin embargo, no notó "una decisión dura de lucha contra el narcotráfico y la corrupción".

"Son las debilidades que tenemos. Ya hay ciertos grupos transnacionales que están operando en el país. A eso tenemos que ponerle un alto, de no ser así, el día de mañana vamos a estar con problemas; uno va a saber a qué hora sale de su casa, pero no sabe si va a volver o no, y eso no queremos para el país. El narcotráfico está incrustado en algunas instituciones importantes, como la policía y la justicia, que hoy son benevolentes con estos sectores. Hacemos un llamado al ministro de Gobierno que ponga mano dura implacable contra este flagelo del narcotráfico y por supuesto la corrupción", afirmó.