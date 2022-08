Diputado de Comunidad Ciudadana utilizará su medalla para ayuda social

Cargando...

Sucre, Chuquisaca

El diputado de Comunidad Ciudadana, Pablo Arizaga, afirmó que no utilizará la medalla bañada en oro durante los actos del 6 de agosto.

Este viernes se conoció que los legisladores de la Cámara de Diputados y Senadores lucirán medallas bañadas en oro de 24 kilates durante los actos festivos en la ciudad de Sucre. Estas piezas tienen un costo de cerca de 10 mil dólares.

"Los diputados no necesitamos una joya o decoración para aparentar lo que somos. Creo que los ciudadanos merecen respeto y nuestra investidura se hace con el trabajo, no con joyas que no son necesarias", argumentó la autoridad.

Afirmó que con la medalla recaudará fondos y entregarán el dinero a las familias mas necesitadas de Chuquisaca. "De ellos viene el dinero y es mejor devolverles, como aportan en sus impuestos y tributos para este tipo de cosas", añadió.

