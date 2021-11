Diputado del MAS pide disculpas por haber lanzado su bolo de coca en la sesión de la Cámara Baja

El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) por el departamento de Potosí, Pedro Francisco Coro, pidió este miércoles, a la población boliviana disculpas por haber lanzado un bolo de coca, contra parlamentarios de oposición, hecho que se habría efectuado en la sesión de la Cámara Baja realizada el domingo pasado.

El hecho habría sido captado por algunos asistentes a la sesión de la Cámara Baja, donde se eligió a la directiva, el diputado fue filmado sacando el bolo de coca de su boca, para lanzarlo a autoridades de oposición, posteriormente el video fue publicado por redes sociales.

El diputado del MAS, afirmó que no recuerda el nombre de su colega quien según refiere, le habría echado con orín, sin embargo, afirmó que fue identificado.

La autoridad reitero nuevamente las disculpas a la población boliviana, por los hechos que acontecieron en la elección de la directiva de la Cámara Baja.

“Primero me lanzó con un bollo de papel enrolladlo en mi cara me hizo llegar, posteriormente me hecho con agua, finalmente me hecho con orín, era claro el orín que me ha llegado y eso es lo que me ha dado rabia, para devolverle con el bolo, pero yo nuevamente reitero miles disculpas a la población boliviana”, puntualizó Coro.