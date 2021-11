Diputado del MAS propone que vacunación contra covid sea obligatoria

Este lunes y ante la confirmación de la presencia de la cuarta ola de coronavirus en Bolivia, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce, propuso que la vacunación sea obligatoria en el país.

El asambleísta sugirió exigir el carnet de vacunación en instituciones privadas y públicas.

“Nosotros respetamos que la gente no quiera hacerse vacunar, pero si no quiere, que se quede en su casa, no puede poner en riesgo la vida de los demás. Hay que tomar decisiones duras, debe ser un requisito contar con el carnet de la vacunación en instituciones públicas y privadas”, puntualizó.