Diputados del MAS anuncian proceso penal contra vocales del TSE que habilitaron la candidatura de Manfred

Tras la habilitación de Manfred como candidato a la Alcaldía de Cercado la bancada de diputados del Movimiento Al Socialismo de Cochabamba anunció que presentarán una denuncia penal contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que habilitaron a Reyes Villa para postularse en las elecciones subnacionales.

Arce anunció que presentará un amparo contra la resolución emitida por el ente electoral.

“No vamos a dejar que una persona prontuariada, que no cumple los requisitos de residencia, que no ha votado aquí, que tiene deudas con el Estado, sea candidato. Y no es una persecución política, no es un ensañamiento, sólo exigimos que las reglas sean para todos en igualdad de condiciones. No puede ser que algunos candidatos tengan privilegios”, agregó.