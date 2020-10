Diputados también cambia su reglamento y elimina la aprobación por dos tercios

Cargando...

La Paz, Bolivia

Al igual que en el Senado, la Cámara de Diputados, modificó este miércoles 11 artículos de su reglamento de debates con la finalidad de eliminar la aprobación con dos tercios de algunas determinaciones por simple mayoría.

La acción se realizó en la última sesión de Diputados, en el salón de interpelaciones de la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional. La oposición lamentó que el Movimiento Al Socialismo (MAS) utilice su "rodillo" para hacer cambios a última hora, pues en la nueva configuración del Legislativo el MAS pierde los dos tercios.

“Definitivamente lo que ha hecho el Movimiento al Socialismo es decirle a ese 45% del país que no ha votado por el MAS que su voto no importa, le han dado al Movimiento al Socialismo de la siguiente gestión los dos tercios de facto, lo que no lograron en las urnas”, criticó la diputada de Unidad Demócrata (UD), Fernanda San Martín.

En el Senado se modificaron 11 artículos de su reglamento para evitar los dos tercios y tomar decisiones por mayoría absoluta, mientras que en Diputados se cambiaron 10 artículos de su respectivo reglamento, indicó la diputada de Unidad Demócrata, Shirley Franco.

Franco calificó de “artera” la actitud del MAS y denunció que ni siquiera se comunicó el proyecto de resolución antes de su aprobación.

“En la sesión del día de hoy nosotros no teníamos ni conocimiento de la resolución que íbamos a tratar. Ellos (el MAS) asumen una conducta atropelladora, es decir, como saben que tienen los tercios, nos citan a sesiones y ponen en la agenda leyes que ni siquiera han sido comunicadas, no concertadas, ni siquiera han sido comunicadas a la oposición”, señaló.

La resolución aprobada en Diputados cambia los artículos 19, 30, 48, 76, 91, 103, 104, 134, 146 y 174 del reglamento de la Cámara de Diputados, cambiando el requisito de dos tercios por mayoría absoluta.

El artículo 19 se refiere a la aprobación de impugnaciones contra elección de diputados, el 30 es sobre la aprobación del Reglamento de Ética, el 48 permite la creación de comisiones especiales, el 76 es para alteración del orden del día, el 91 es para declarar sesión permanente.

Asimismo, se modificó el artículo 103 sobre la dispensación de trámite, el 104 para aprobar la moción de suficiente discusión, el 134 sobre la aprobación de homenajes, el 146 que dispone realizar interpelaciones en sesión pública excepto en temas de seguridad nacional y el 174 para dispensar la observancia al Reglamento.

Con la modificación, esas decisiones se tomarán por mayoría simple y no con dos tercios. El mismo Reglamento de Diputados es el que rige para sesiones de Asamblea.

El presidente de Diputados, Sergio Choque, aseveró que sólo se modificaron temas administrativos, pero sigue el requisito de dos tercios en materias dispuestas por la Constitución como elección de Defensor del Pueblo y otros.