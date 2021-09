Director de Régimen Penitenciario afirma que Añez no asistió a audiencia virtual por “capricho”

El director general del Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, manifestó este jueves, que la expresidenta Jeanine Añez, no habría asistido a su audiencia virtual programada para el 7 de septiembre debido a un “simple capricho”.

“Por la información que nos han dado, es simple capricho, ella no ha querido asistir, porque decía que estaba cansada, no quería asistir, la situación es de que siempre ella no participa en las audiencias, son sus abogados; entonces, nosotros hemos respetado esa situación, se la ha insistido por varias vías”, aseveró Limpias.