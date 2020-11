Dirigente del Pacto de Unidad asume como presidente de la ABC

Cargando...

La Paz, Bolivia

El máximo ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (Csciob), Henry Nina, fue posesionado la tarde del viernes como presidente interino de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

“Hoy nos toca asumir una responsabilidad con sinceridad, con honestidad y sobre todo con transparencia, he estado acompañando en esta nueva etapa a nuestro hermano Presidente (Luis Arce) muy de cerca y conozco el trabajo que él necesita, los logros y resultados que quiere obtener, no solamente nuestro Presidente, sino el país, en ese sentido no vamos a decepcionar”, afirmó Nina en su intervención.

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, fue el encargado de posesionar a Henry Nina, de quien dijo que conoce mejor que nadie las carreteras porque recorrió grandes distancias a pie y que puede aportar con ese conocimiento.

“Henry es un hombre que sabe de las necesidades de su pueblo, un hombre que sabe de las necesidades del empresario, porque sin carreteras obviamente no hay progreso y de eso sabe mucho el hermano Henry Nina y de eso también yo sé que desde este alto cargo que estamos entregando nos va a poder colaborar en este Ministerio”, dijo Montaño.

En la oportunidad, el ministro de Obras Públicas afirmó que, tras revisar los informes de gestión de su sucesor, se encontró irregularidades en el tema de la construcción de obras, entre ellas de caminos porque el anterior gobierno no habría cumplido con el pago de planillas.



Por tanto, anunció que junto al presidente de la ABC se trasladará a las obras para verificar la situación de la empresas contratadas para la realización de obras.