Doña Felisa: “Iba a comprar aceite, cuando el perro me atacó”

Cochabamba, Bolivia

La dueña del bóxer que inició el ataque a doña Felisa en Pucará Grande señaló que su mascota es "mansita" y que la tiene hace varios años después de haberla recogido de la calle.

Tatiana aseguró que su perro se salió de su casa por un descuido. Dijo que auxilió a la víctima pero que ella rechazó la atención en dos postas sanitarias y se fue a una clínica privada.

La víctima de 57 años, que fue atacada por el can de raza bóxer “Spike, recibió el alta médica este martes 9 de marzo de una clínica privada. Doña Felisa tiene suturas en el rostro, pecho y piernas; continuará bajo vigilancia médica.

Mientras era trasladada a su domicilio contó que fue sorprendida cuando iba a realizar compras a la tienda. Cámaras de seguridad captaron el momento, que fueron segundos para que le causaran graves heridas.

“Estaba yendo a comprar aceite, para mi puesto de comida, en la parada de carros. Cuando de repente el perro apareció me saltó, perdí el equilibrio y caí. Grité pidiendo auxilio, pero al final me desmayé y ya no sentía nada”, contó.

Presenta heridas expuestas y otras que no son visibles. La víctima del ataque de canes se dedica a la venta de comida, contó a los medios que está preocupada porque tiene deudas económicas, pidió a los dueños de los perros asumir los gastos médicos y de su tratamiento.

“Ahora no sé qué hacer, no tengo plata. No he visto a la dueña del perro, no la he visto. No puedo ver bien de un ojito, me está doliendo. No puedo sentarme, ni estar parada”, dijo Doña Felisa.