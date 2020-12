Jauría de canes atacó ganado de comunarios en Vinto

Vinto, Cochabamba

Una jauría de 25 canes atacó al ganado y mató a una vaca en la comunidad Quiroz Rancho, en el municipio de Vinto, en el valle bajo de Cochabamba. Uno de los comunarios difundió las imágenes a través de las redes sociales, remarcando que no es la primera vez.

“Cada vez se lo comen, no es la primera vez, casi siete vacas he perdido. Me da miedo ya, el municipio no hace nada. Temo por la vida de mis animales y mi propia integridad”, señaló Doña Estefanía Martínez.