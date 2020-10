Envían a la cárcel al hombre acusado de comer perros y agredir a su madre

Cochabamba, Bolivia

Teodoro I., de 34 años, fue imputado por el delito de violencia intrafamiliar y doméstica acusado por su propia madre. Además investigan si el hombre agredía sexualmente a una perra que tenía como mascota.

Determinaron enviarlo al penal de máxima seguridad de “El Abra”, acusado por ejercer violencia doméstica y psicológica en contra de su madre, de 53 años.

La víctima tiene varios hematomas en el cuerpo, la mujer es de escasos recursos económicos, sobrevive con la venta de frutas, contó que su hijo le quitaba el dinero que generaba, la golpeaba y amenazaba con matarla y comérsela.

“No me lo he comido a mi perro, tampoco hice nada malo, también voy a la Iglesia, me gusta cuidar de los perros, no he agredido”, declaró el acusado al salir del juzgado.