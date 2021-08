Doña Magaly busca a su mascota “Tango”, recorre la ciudad a diario

Cochabamba, Bolivia

Magaly Gutiérrez es una mujer de la tercera edad, que llegó hasta la Red Uno buscando ayuda, ella perdió a su querida mascota “Tango”, un perrito de 16 años, por tal motivo empezó a recorrer las calles, y con megáfono en mano lo llama.

En el sector “#BuscandoAMiAmigoFiel” contó que ha pasado varios días de angustia y desesperación, por no saber dónde está el pequeño can, que es de avanzada edad. “Ha sido un descuido y se ha perdido, él le tiene miedo a los perros grandes, muchas veces le han pegado, es un poco arisco”, contó llorosa.

“Él se ha perdido el domingo 25 de julio por inmediaciones de la segunda circunvalación, cerca del río Pajcha. Es parte de la familia, tiene de 16 años, no es un perrito de raza. Apelo al corazón de la gente, estamos tristes no dormimos, no comemos, he andado por todo lado (…) Daré una buena gratificación”, dijo en medio de lágrimas