Dos sujetos acusados de robo agravado fueron aprehendidos el fin de semana

La Paz

La Policía aprehendió a dos sujetos, uno de ellos de nacionalidad extranjera, acusados de perpetrar un robo agravado en inmediaciones de la avenida América de la ciudad de La Paz, la anterior jornada. También se logró secuestrar un vehículo involucrado en el ilícito. El hecho fue difundido y obtuvo relevancia en redes sociales, por lo que la policía activó su búsqueda.

“El día de ayer anoticiados de un vídeo que circula por redes sociales sobre un robo agravado en inmediaciones de la C. Viacha y Av. América, nuestros servidores policiales de la #FELCC, inmediatamente realizaron operaciones investigativas, logrando encontrar y secuestrar un vehículo Suzuki Gris involucrado en el hecho delictivo, asimismo procediendo a la aprehensión de German C. C. de nacionalidad Boliviana y de Yoender A. M. Y. de nacionalidad venezolana, siendo puestos a disposición de la justicia”, informaron en su cuenta oficial servidores policiales.