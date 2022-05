Dueña de los perros que atacaron a un niño dice que los dejó afuera para que "hagan sus necesidades"

Cochabamba, Bolivia

Este martes por la tarde, un niño fue atacado por cinco perros mientras caminaba por una calle del barrio 10 de Diciembre, en la zona de Pacata Alta, de la ciudad de Cochabamba. Cámaras de vigilancia grabaron el momento del ataque y se observa cómo el pequeño se desespera por escapar de los animales que se abalanzan sobre él.

La dueña de dos de los canes agresores indicó que concilió con la familia del menor y que él fue auxiliado inmediatamente porque lo llevaron al hospital para que reciba atención médica. Además, aseguró que el niño solo tiene heridas leves, como raspones por la caída, y no presenta mordeduras.

En ese sentido, acusó a los vecinos de entrometerse y acusarle sin conocer la verdadera situación.

"(El niño se encuentra) estable, no está nada grave. Solamente ha sido una raspadura, nada más. Yo lo he llevado (al hospital), está bien. He conciliado con la mamá y no sé a qué se tiene que meter la gente de acá, sino sabe porque habla", dijo la mujer.