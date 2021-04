Cargando...

Mexico

El papel de las mujeres en los deportes de contacto ha ganado terreno en los últimos años. Aunque su participación en deportes tan populares en México como la lucha libre y el boxeo resultaba común, con el auge de las artes marciales mixtas (MMA) comenzó la conquista de un nuevo espacio. Dulce María García Rivas, conocida actualmente como Dulce “Sexy” García, cuenta con experiencia en las tres disciplinas.

La peleadora contó en entrevista a Infobae México, su experiencia al desenvolverse y romper esquemas en dicho ámbito deportivo.

Dulce consiguió titularse como licenciada en Ciencias de la Comunicación y, aunque de pequeña sentía afición por los deportes y se visualizaba representando al país como atleta, nunca imaginó que su destino estaría en el ring. Sin embargo, tras ser víctima de violencia durante una relación sentimental, encontró en la lucha libre una alternativa para reconocerse, sanar y fortalecerse.

"Yo empecé en la lucha libre por una situación en mi vida en la que viví violencia y una depresión muy fuerte, donde pensé en lo peor, en quitarme la vida. Gracias al deporte mi vida y mi mente cambió, también gracias a Dios y a mis padres que siempre me apoyaron. La lucha libre me hizo sentir algo que en ese momento necesitaba. Fue como decidir morir y volver a nacer. Desde ese día aquí seguimos”, afirmó.

Aunque en las MMA García cuenta con mejor récord, no da por hecho el resultado, pues: “Es una chava que su vida es entrenar y prepararse para cuando llegue la oportunidad, ella no es una novata es campeona de Muay Thai”, aseguró El combate tendrá lugar en Miami, Florida y será transmitido por la señal de TUDN México, en punto de las 11:30 p.m. y para Estados Unidos por medio de TUDN USA y Univisión, a partir de las 12:30 a.m.