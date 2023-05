Educación afirma que no debe existir ningún incremento en las pensiones escolares

Este miércoles en conferencia de prensa, el ministro de Educación Edgar Pary, afirmó que no debe existir ningún incremento en las pensiones escolares en colegios particulares, ya que recordó la existencia de la Resolución Ministerial 033/2023, que está vigente.

Dicha resolución, establece en su artículo 1 que, no debe existir el incremento en las pensiones en unidades educativas privadas en el subsistema de educación regular. La autoridad pidió a los padres de familia denunciar el caso, si se incrementa las mismas.

“Creo que está clara esta Resolución Ministerial y esperemos que los propietarios hayan tomado en cuenta y no entremos en esa dinámica de atentar nuevamente a la economía de cada uno de los padres y madres de familia y ojalá de que no entremos en una línea de ser mercaderes de educación porque aquí no podemos trabajar de esa manera”, manifestó Pary.