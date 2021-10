Ejecutivo oficializa retiro del proyecto de ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas

Cargando...

La Paz, Bolivia

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, informó este martes que el Ejecutivo ya envió oficialmente a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el pedido de retiro del proyecto de Ley de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

“Nosotros, como Ejecutivo, hemos retirado esta normativa, ya se ha enviado la carta como corresponde a la Asamblea Legislativa, eso va a ir por el protocolo que tiene que ir, pero ya hemos retirado oficialmente”, informó a los medios.

El proyecto de ley fue duramente criticada y resistida por varios sectores, como los gremiales, transportistas, comités cívicos, entre otros, porque vulneraba los derechos de las personas. La semana pasada, luego de un paro de 24 horas, el Gobierno decidió retirar este proyecto de ley.

“Porque pensamos en la población, en nuestros comerciantes, transportistas, en la base social que siempre ha tenido el Movimiento Al Socialismo (MAS). Acá lo que se ha generado, se ha instalado es una desinformación infundada que ha generado temor”, aseveró Alcón.

"Nos interesa que el señor comerciante, el gremial, que tiene su comercio, que se gana todos los días con su trabajo sus ingresos, no vamos a afectarle, no estamos atentando contra nuestro pueblo, nunca lo hemos hecho, nunca hemos tomado una medida que afecte a nuestra población, necesitamos reunirnos y escucharlos, estamos en esa instancia, con toda la apertura", agregó.

Sin embargo, varios sectores aún ratificaron medidas de presión para que el Gobierno abrogue otra ley, la 1386 de Estrategia Nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas.

El pasado 14 de octubre, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, anunciaba que el Gobierno nacional decidió retirar el proyecto de Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para evitar que la oposición continúe usando ese tema como pretexto para desestabilizar al Gobierno nacional y generar violencia entre el pueblo.

“Hemos decidido retirar este proyecto ley. Eso es lo que queríamos informar al pueblo boliviano, para no dar lugar en lo absoluto a que nos confronten entre bolivianas y bolivianos, para no dar lugar a la desestabilización, para no dar lugar a la violencia, para no dar lugar a la confrontación”, dijo entonces en conferencia de prensa.