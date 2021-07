El actor de "Harry Potter" ahora es un poeta empedernido

Cargando...

Y es que los famosos a veces sorprenden y sus seguidores terminan enterándose en algún momento de sus hobbies favoritos, tal es el caso del actor de la conocida saga "Harry Potter", sin duda alguna la magia lo envuelve en la vida real, ya que para escribir poemas se necesita mucha magia y sobre todo una imaginación abierta y entregada a sucesos llenos de aventuras y sueños.

Después de terminar de grabar las ocho películas de "Harry Potter", el actor comenzó a participar en nuevas producciones como Kill Your Darlings, What If y Horns, por mencionar algunas, y a pesar de que muchos lo conocemos por su faceta de actor, escribir poemas se ha convertido en una de sus pasiones.

“Como actor hay espacio para una cierta cantidad de creatividad, pero siempre vas a decir las palabras de alguien más, la poesía te da la oportunidad de hablar tú mismo”, mencionó el actor en esa ocasión.

Al saber que Daniel Radcliffe escribía poemas, en una entrevista le preguntaron si en algún momento dejaría a sus fans leer esos versos que ha escrito, por lo que el actor mencionó que ya había publicado algunos, pero bajo un seudónimo, hasta el momento desconocido.

Los fans no pierden tiempo jamás, por lo que descubrieron que el seudónimo que Daniel utilizaba para publicar sus poemas era Jacob Gershon, Jacob por su segundo nombre y Gershon, por la versión judía del apellido de soltera de su madre, y bajo este seudónimo, el actor publicó en el 2007 cuatro poemas en la revista Rubbish.

Tiempo después, un medio publicó “Away Days”, un poema que está escrito desde el punto de vista de un marido infiel. No se sabe a ciencia cierta si Daniel sigue con esta faceta de escritor y si ha llegado a publicar más de sus creaciones, si lo hizo seguramente cambió de seudónimo para no ser descubierto nuevamente. Muchos mencionan que los temas que inspiran al actor para escribir son, infidelidad, estrellas de pop, mujeres con las que ha tenido algún amorío y la estrella de rock Pete Doherty, sea verdad o no, sin duda alguna Daniel tiene más de un talento.