El Alto: Continúan los operativos en alojamientos, se encontró una menor de edad

El Alto, Bolivia

El secretario de Seguridad Ciudadana de El Alto, Dorian Ulloa, en entrevista con El Mañanero informo sobre los operativos realizados en coordinación con la policía en la urbe alteña en alojamientos que estarían vulnerando las medidas de bioseguridad, además de no contar con las licencias de funcionamientos.

“Hemos encontrado por ejemplo alojamientos que no están registrando a las personas en los libros de novedades que es un requisito fundamental, no piden la cedula de identidad al momento de ingresar, las condiciones de salubridad de las habitaciones no son las más adecuadas”, aseveró Ulloa.

Así mismo informo que en una de las habitaciones se encontró a una joven que no portaba su cedula de identidad, que al parecer sería menor de edad, misma que no habría colaborado para dar con sus familiares.

“La señorita no cuenta con la cedula de identidad en la habitación de arriba y nos hace suponer que sea menor de edad, se le ha pedido el número de teléfono de algún familiar para verificar la edad y nos ha dado números falsos…”, afirmó el secretario de Seguridad Ciudadana.

Señalo que los operativos van a continuar, y que serán reforzados en coordinación con la Dirección Nacional de Trata y Trafico del Ministerio de Gobierno.