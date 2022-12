El Alto: El tornado ocasionó daños en una iglesia cristiana

Cargando...

El tornado que se produjo la tarde del martes a causa de la lluvia y fuertes vientos ocasionó daños en la infraestructura de una iglesia cristiana en Bajo Milluni, de la ciudad de El Alto.

El pastor de la iglesia, Fausto Lima, comentó que la fuerza del tornado derivó paredes, antenas de su medio de comunicación y se llevó incluso el garaje de la institución cristiana.

“Tenemos un medio de comunicación arriba, la antena una de ellas había caído sobre una casa, las paredes habían caído donde están los transmisores de la radio y donde dormía la cuidadora, lo había destapado todo, las paredes estaban rajadas, era como que hubiera pasado un gran terremoto. Es inimaginable como que el garaje se lo ha llevado y no hemos ido a recoger hasta ahora”, indicó.

Pese a las grandes pérdidas materiales, el religioso agradeció a Dios porque afortunadamente el fenómeno no ocasionó pérdidas humanas.

“El transmisor está valuado en sus $us 25.000 a $us 30.000, la antena está alrededor de unos $us 800, pero el inmueble, las habitaciones y una y otra cosa todas están echadas a perder, o sea no hay cómo volverlas a recuperar”, comentó.

El tornado impresionó a la población alteña, muchos grabaron el momento y lo difundieron en las redes sociales. Otros quedaron asustados, ya que causó daños a sus inmuebles, y con base a sus creencias andinas, intentaron calmar la tormenta con una especie de rituales.