El Alto operativo en alojamientos: Encuentran seis personas consumiendo thinner con dos bebes

El Alto, Bolivia

El secretario de Seguridad Ciudadana de El Alto, Dorian Ulloa, en entrevista con El Mañanero informo sobre los últimos resultados tras intensos operativo registrados en la urbe alteña en actividades económicas de hospedajes. Indico que en uno de los alojamientos se halló a seis personas consumiendo thinner en compañía de lactantes y menores de edad.

“En una habitación de un alojamiento se ha encontrado a seis personas todas ellas adultas, cuatro mujeres y dos varones que fueron sorprendidos en el momento del operativo en pleno consumo de thinner y clefa. Pero lo duro y triste realmente de esto era que se encontraban con dos bebes lactantes, dos bebes que no pasaba los seis meses y dos niños de 3 años más en la misma habitación”, afirmó Ulloa.

Indico que se procedió al llamado de la defensoría, se realizó el rescate de los menores y ahora se continúa con las investigaciones.

A tiempo de indicar que los propietarios de estos alojamientos estarían hospedando a la delincuencia, señalo que en estos ambientes se halló a personas en posesión de sustancias controladas, otros indocumentados, y hasta una persona en posesión de seis cedulas de identidad diferentes.

“Se ha encontrado realmente una gran cantidad de vulneraciones, no exigen o no piden cedula de identidad para ingresar, no hay registros de las personas nacionales y extranjeros. Se han encontrado extranjeros, se encontrado indocumentados, se ha encontrado consumo de bebidas alcohólicas, se ha encontrado sustancias controladas”, aseveró el secretario de Seguridad Ciudadana.

Señalo que los operativos se realizaron en coordinación con la Policía y el Ministerio de Gobierno, y durante estos días se logró el arresto de más de 40 personas.