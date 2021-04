El anuncio de un nuevo proceso contra Jeanine Áñez causa repercusiones políticas

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Luego que el presidente de la cámara de senadores anunció un nuevo proceso en contra de Jeaninne Áñez por usurpación de funciones. Diputados de oposición aseguraron que no corresponde y piden independencia del Órgano Judicial.

Por otro lado el Mas, descartó persecución e indicó que el proceso debe seguir su curso, resaltó que no es suficiente la detención de Jeaninne Áñez si no que también todos sus ex ministros, tienen que responder.