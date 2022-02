El artista aiquileño Eloy Quiroz ganó Premio Internacional de Pintura

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

El artista plástico Eloy Eliceo Quiroz Antezana, originario de la provincia de Aiquile, ganó el primer lugar de la categoría internacional en el VI Concurso Internacional de Pintura Espontánea denominado "Campobasso 1587: Odio, Amore e Pace", realizado en Italia, en diciembre pasado.

"Los responsables, por videollamada y con un traductor más, me indicaron que yo era el primer ganador internacional en pintura con el tema del amor. Fue una sorpresa increíblemente grande. Estoy satisfecho. Creo que hice algo bueno por mi país, por mi ciudad y mi pueblo de Aiquile", contó el creador.

La obra destacada, elaborada con acuarela, está dedicada al amor. "Quería hacer algo diferente. Son dos abuelitos que se están dando un besito, mostrando que también hay mucho amor. En eso me inspiré y resultó bien para el concurso", detalló. "Cuando un tema me impacta, lo tengo que hacer porque me impresiona y lo tengo que pintar", agregó.

Cargando...

Eloy comenzó a pintar hace más de 20 años, estudió en la Academia de Bellas Artes "Hernando Siles" de La Paz y se especializó en pintura.

"Es mi pasión el pintar", afirmó. "Creo que llegó el momento de dejar huella. He estado obsequiando cuadros a distintas capillas del Cono Sur, como Aiquile, Mizque y lo seguiré haciendo", comentó.

Cargando...

Eloy anima a todos a pintar, porque "todos tenemos talento, lo que nos falta es decisión para practicar, aprender, todos podemos", finalizó.

Conoce más sobre el premiado pintor en esta entrevista: