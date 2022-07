"El ayudante gritó 'agárrense' y corrió atrás", el relato de tres hermanos que sobrevivieron al accidente de Trans Alteño

Cochabamba, Bolivia

Entre los pasajeros del bus Trans Alteño, estaban tres hermanos de 20, 15 y 13 años de edad que viajaban para disfrutar de las vacaciones de invierno en Cochabamba.

Sin embargo, sus planes se vieron interrumpidos por el accidente registrado este martes en la mañana. Los tres jóvenes cruceños sobrevivieron, pero tienen heridas, cortes, golpes, moretones y un gran susto.

El hermano mayor contó que el bus se plantó varias veces y que los otros pasajeros se iban bajando.

Ellos decidieron esperar hasta que el bus se arregle. Luego, volvieron a subir y avanzaron tranquilamente, pero solo por media hora.

Poco antes del choque, uno de los ayudantes les advirtió que se sujetaran, pero ya era tarde.

Él se desmayó por el golpe, pues salió volando de la flota. Sus hermanos lograron sujetarse y evitar lesionas graves.

Minimizaron sus heridas y les negaron atención médica

Cuando llegó la Policía al lugar del accidente, los llevaron a una posta, donde les hicieron curaciones básicas.

"Me examinó y me dijo que eran lesiones leves, que cualquier cosa vaya al hospital. Después me enteré que todos los que estuvieron en el accidente se fueron al hospital México. Llegué ahí y me dijeron que no correspondía a Emergencias", dijo el joven de 20 años.