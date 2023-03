El capitán Alberti sigue prófugo por robo agravado y puede ser dado de baja

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, explicó que la Policía está realizando todos los trabajos investigativos para cumplir con la orden de aprehensión en contra del capitán Javier Alberti U., el oficial junto al capitán Salomón Salek, son investigados en la vía penal y administrativa por robo agravado.

La autoridad gubernamental, advirtió que en caso de que se compruebe todos sus antecedentes y delitos, "debe ser dado de baja de la institución policial, considerando que está manchando la honra y la reputación de 40 mil hombres y mujeres que integran la Policía.

Ayer el fiscal del caso, Julio César Porras, había confirmado la aprehensión de Alberti: “me confirman que ha sido aprehendido en la ciudad de La Paz, no tengo el conocimiento si se presentó o lo llegaron a aprehender, pero está camino a Santa Cruz”. Sin embargo, la noche de este lunes, declaró en el programa Noches Sin Tregua: “Descarto la aprehensión de Alberti, no me llegó nada oficial”. Ambos capitanes de la Policía sometieron a una persona y fueron grabados, tras la divulgación de este video la Policía tomó el caso de oficio.

En tanto, Salek ya fue enviado al penal de Palmasola por un lapso de 45 días, tras una audiencia cautelar que se desarrolló el lunes por la tarde en el Palacio de Justicia de Santa Cruz.

Capitán con antecedentes penales

El capitán Javier Alberti U. tenía antecedentes por narcotráfico, extorsión, cohecho, casos que fueron cerrados. Además, de un caso por estafa, en el cual se optó por salida alternativa.

En el 2019 fue conocido como un “policía héroe” porque evitó que una persona se suicide en La Paz.

En el 2022 fue aprehendido por estar involucrado en tráfico de vehículos robados de Chile, fue acusado por enriquecimiento ilícito, luego que el Grupo de Búsqueda de Vehículos (GBV) de Chile lo denunció por la venta en redes sociales de vehículos robados.

En aquella oportunidad, tras su audiencia cautelar, el policía fue enviado a la cárcel de San Pedro por cuatro meses, pero a un poco más de un mes de estar preso, consiguió la reversión de esa inicial decisión judicial y obtuvo una detención domiciliaria, sin derecho al trabajo.

El capitán Alberti ahora es implicado en un robo agravado.