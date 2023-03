“Vecinos mal interpretaron todo”, Salek aseguró ser inocente del robo agravado que lo acusan

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El capitán Salomón Salek Avaroma, aseguró ser inocente del robo agravado que lo acusan, manifestó que él siguió al sujeto porque aparentemente habría robado una billetera y los vecinos del barrio Foianini mal interpretaron el hecho. Ocurrió el pasado domingo 19 de marzo. Este policía junto al capitán Javier Alberti Uzeda, fueron grabados sometiendo a un sujeto en el suelo para arrebatarle su dinero en la plaza de ese barrio de la capital cruceña.

“Yo bajo del vehículo para ayudar a una persona de blanco que estaba gritando que le habían robado, entonces lo reduje como pude, era una persona grande y pido ayuda porque no podía controlar la situación, pido ayuda a los transeúntes, quienes en vez de ayudarme comienzan a filmarme, insultarme, ladrón, ratero y maleante”, manifestó Salek.

“(El agredido) se escapa, pierdo el control de toda la situación y me asuste al no tener apoyo ni ayuda, yo era el maleante siendo que quería ayudar, entonces me retiro del lugar totalmente solo como se ven en las imágenes de los videos que ha subido a las redes sociales”, añadió.

En el material audiovisual se viralizó muestra a los dos capitanes sometiendo a un hombre que estaba tirado en el suelo y a quien, presuntamente, le sustrajeron sus pertenencias. Ambos efectivos al verse descubiertos procedieron a liberar a su víctima y retirarse del lugar.

“Luego me entero de que están circulando los videos con mi nombre y apellido en las redes sociales de que yo soy un ladrón y un atracador, por lo que me dirijo a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), para colocar una denuncia”, señaló el efectivo policial.

Finalmente, Salek dijo que “su persona no tiene antecedentes”.

Los dos policías fueron denunciados por la Felcc ante el Ministerio Público y ante las autoridades disciplinarias de la Policía Boliviana. Mientras tanto, Julio César Porras, fiscal asignado al caso, pidió a la víctima aproximarse a la Fiscalía para presentar la denuncia contra los dos capitanes.

Por su parte el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, declaró que, en caso de comprobarse los hechos, ambos uniformados no solo serán procesados por la vía penal sino también por la disciplinaria, incluso corren el riesgo de ser dados de baja.

“El Régimen Disciplinario de la Policía boliviana debe ser el que evalúe y, en caso de comprobarse, deben ser dados de baja de la institución, considerando que están manchando a honra y el honor de la Policía”, aseveró Ríos.