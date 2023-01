Cochabamba, Bolivia

El Comité Cívico de Cochabamba no participará del Cabildo Nacional convocado por cívicos de Santa Cruz este miércoles 25 de enero. Señalaron que apoyan su pedido, pero deben ver por la economía de la gente.

Además, lamentaron que no hayan tomado en cuenta la propuesta de pedir paz en el país y reactivar la economía.

"Nosotros no hemos convocado a la actividad del cabildo, no somos parte de la decisión, tampoco hemos decidido llevar adelante un cabildo. Por decisión de las instituciones que integran el Comité Cívico, se ha decidido no participar", afirmó Apolinar Rivera, presidente del Comité Cívico de Cochabamba.