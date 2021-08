El día en que los Backstreet Boys bailaron merengue en "Otro rollo"

Cargando...

Durante más de una década, el programa "Otro Rollo", conducido por el popular y comediante, Adal Ramones, quien con monólogos y sketches humorísticos consiguió volverse un referente cómico para miles de personas.

Otro Rollo, se volvió un programa adictivo para la teleaudiencia, puesto que incluso recibió celebridades internacionales del cine y la música, y una de las más importantes, en la época de auge que tuvo, fue la agrupación juvenil de los Backstreet Boys, quienes visitaron el programa en el año 2001, regalándo a todos sus fans uno de los momentos más increíbles y únicos de la televisión mexicana, cuando junto al conductor bailaron merengue.

En la entrevista que al final de cuentas se volvió divertida y entretenida, ya que los integrantes de los Backstreet Boys, jugaron a la lotería, tomaron tequila y bailaron, pero lo que jamás, el publico y los seguidores de esta banda de jóvenes, se imaginaron es que vivirían uno de los mejores momentos, cuando, a pedido del conductor, decidieron bailar merengue.

"Quiero enseñarles un cachito de lo que también se baila aquí, ¿están listos? Flojitos", expresó el conductor antes de que comenzara a sonar la música.

¿Sin lugar a dudas, los Backstreet Boys marcaron un antes y un después en el mundo de la música pop, ya que fueron la boy band más exitosa de su época y dieron paso a que el mismo formato de banda se repitiera una y otra vez.

A continuación les dejamos la entrevista completa de Adal Ramones con los intérpretes de "I Want It That Way" en el año 2001 para que recuerdes a esta agrupación en sus mejores momentos: