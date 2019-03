El espectacular show de los Backstreet Boys

Todos los fans tienen en su memoria el show que los Backstreet Boys brindaron en su primer paso por la Quinta Vergara hace exactamente 21 años

Gritos, desmayos y una genial presentación en el apogeo de su carrera son los momentos más inolvidables de ese entonces, pero este 2019 la boy band regresó a Viña del Mar para seguir haciendo historia junto a un nuevo disco que, aseguraron, volverán a presentar en Chile.

El show de los Backstreet Boys en Viña 2019 dejó varios momentos icónicos que se sumarán a la memoria colectiva, tal como la primera canción que interpretaron en este esperado reencuentro, "Larger than life".

El romanticismo también estuvo presente en este reencuentro, y cómo no, si los Backstreet Boys aún sacan suspiros con sus canciones. "I want it that way" se tomó el escenario mientras todos, incluso en sus casas, cantaban a coro este gran clásico.

Por último, la boy band cerró su exitoso paso por Viña 2019 con uno de sus más grandes éxitos, "Everybody", incluyendo la famosa coreografía del videoclip que se ha hecho mundialmente conocida.