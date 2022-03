El dirigente Tito Delgado se encuentra desaparecido; su familia asegura que fue secuestrado

La Paz

El padre del dirigente, desaparecido Tito Osmar Delgado Vera, con lágrimas en los ojos pidió este martes, ayuda a las autoridades para encontrar a su hijo, así mismo exigió justicia en puertas del Ministerio Público, para que se investigue su desaparición.

Familiares y vecinos protestaron en puertas de la Fiscalía, cuestionando la retardación en la búsqueda e investigación del dirigente.

“Por qué no se sigue avanzando en este caso, si no son escuchadas nuestras demandas vamos a reiniciar la medida de presión que teníamos que es el bloqueo”, manifestó uno de los dirigentes del lugar.

La protesta era por tierras y para evitar los avasallamientos, no saben si el dirigente continúa con vida.

“Desde hace un mes que no sabemos nada, no sabemos si está muerto, o si esta secuestrado contra su voluntad retenido, no sabemos si está herido”, afirmó un dirigente.