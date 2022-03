La niña huérfana violada por dos hermanos, también sufrió constantes agresiones de su madrastra

Cargando...

Oruro

La fiscal de materia del departamento de Oruro, Katherine Rojas, manifestó este lunes en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda, que la menor abusada sexualmente por dos hermanos de 22 y 17 años, no solamente habría sufrido agresiones sexuales, sino físicas por parte de la madrastra.

“La niña a referido que era víctima de situaciones de violencia por parte de la madrastra y algunos miembros de ese entorno familiar, de los cuales también se están realizando los actos investigativos con el propósito de ampliar a más delitos y a más personas en este caso”, manifestó Rojas.

La fiscal, afirmó que la madrastra se habría quedado bajo la guarda de la menor, ante la ausencia de la madre toda vez que ella habría fallecido y que el padre de la niña está recluido en el penal de San Pedro de Oruro, la misma realizó el proceso de guarda en un Juzgado de la Niñez y Adolescencia.

Según los antecedentes de la investigación una menor de 13 años, habría contado a su padre las agresiones constantes de la cual era víctima desde que tenía 7, reveló que fue violada durante muchos años, por los hermanos de su madrasta, quienes bajo amenazas la abusaban.

Tras conocer el hecho las autoridades determinaron la aprehensión de ambos sujetos, uno tiene 22 años y fue enviado por tres meses a la cárcel de forma preventiva, mientras dure el proceso de investigación, el menor de 17 años fue remitido a control jurisdiccional.