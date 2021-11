El gobernador de La Paz se presenta a un careo por conducción en presunto estado de ebriedad

El secretario Jurídico de la Gobernación, Mario Flores, informó este viernes, que el gobernador del departamento de La Paz, acudió a un careo en el marco del proceso de investigación por un accidente, donde presuntamente lo habrían interceptado conduciendo en estado de ebriedad, por lo que se sigue el caso por conducción peligrosa.

El secretario jurídico afirmó además que este caso, en contra de la primera autoridad departamental de La Paz, sería armado.

Por su parte, al salir del actuado el gobernador Santos Quispe, expresó.

Según el gobernador Santos Quispe, nunca estuvo adentro del motorizado de la gobernación que protagonizo un accidente, además informó que el responsable fue sometido a un proceso.

“Yo en ningún momento mi presencia, ni mi ajayu, no estaba ahí solamente ellos me están difamando, pero yo les he pedido las pruebas, fotografías, videos, cámaras de los semáforos debe haber, si realmente dice que estaba ahí no estaba”, aseveró Quispe.