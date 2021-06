El infierno de tres menores que eran violadas por su hermano en complicidad de su padre

En Buenos Aires (Argentina), un hombre de 26 años fue detenido tras ser acusado de violar a sus tres hermanas de 12, 10 y 5 años en complicidad con su padre.

El sujeto tenía orden de captura que fue emitida el mes de mayo, después de que las victimas relataron en cámara Gesell que su padre y su hermano mayor las violaron en varias ocasiones.

“Mi hermano me llevaba a la pieza de él, me sacaba toda la ropa, me tapaba la boca, y me tocaba por delante y por detrás. Me tocaba con el 'coso' de abajo”, relató una de las menores de edad.