El Ministro de Gobierno deja su cargo en manos del presidente

La Paz, Bolivia

Luego de que el ampliado del Movimiento Al Socialismo (MAS) pidiera la destitución de los ministros de Gobierno y Justicia; Eduardo Del Castillo afirmó que solo el presidente del Estado tiene la atribución exclusiva de decidir sobre su gabinete.

Respecto a las acusaciones y cuestionamientos que le hicieron por supuestamente no pertenecer al instrumento político, aseguró que está enfocado en su gestión.

Así, el ministro de Gobierno dejó en manos de Luis Arce, la decisión de mantenerse o no en su cargo como cabeza de esa cartera, informó la agencia ANF.

El encuentro del MAS, desarrollado en Cochabamba la semana pasada y encabezado por Evo Morales, pidió la destitución de Del Castillo y del ministro Iván Lima, por considerar que están aliados con la derecha. Previamente, el expresidente acusó a ambos de ser parte de un “plan negro” para desprestigiarlo.

Del Castillo también indicó que lo más importante es enfocarse en la gestión, porque “el pueblo boliviano ya no quiere estar en pelea de políticos, ya no quiere discusión entre políticos , lo que quiere el pueblo boliviano es que se mejores las condiciones de vida, salud y economía”.

El titular de la cartera de Gobierno dijo que el pueblo les paga para cumplir funciones y generar mejores condiciones de vida, rumbo hacia el Bicentenario del país.

En la pasada jornada, el ministro también se refirió a la acusación del jefe de bancada del MAS, Gualberto Arispe, quien lo vinculó con Luis Fernando Camacho por una fotografía donde se lo ve con el exasesor del Movimiento Al Socialismo (MAS) y ahora consejero de la Gobernación de Santa Cruz, Walter Chávez.

Del Castillo comentó que la imagen pertenece a una fiesta de cumpleaños de diciembre de 2018 y pusieron a Chávez en la misma mesa, pero que no tiene ninguna relación con él. Sin embargo, el diputado infirió que la fotografía era reciente, porque Del Castillo aparece con el cabello corto, cuando antes lo tenía largo, detalló el periódico Opinión.

“Es una foto, si no me equivoco del 2018, que mi persona se encontraba en un cumpleaños de una tercera persona, le pusieron en la mesa donde yo me encontraba. Yo no tengo ninguna relación con este señor. Lo más importe es que debemos enfocarnos en la gestión el pueblo boliviano que ya no quiere estar en pelea de políticos”, explicó.