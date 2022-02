El ‘psicópata sexual’ reveló que otra abogada le pidió $us 10.000 para tramitar su salida de la cárcel

La Paz

Dentro de las últimas revelaciones sobre el caso de Richard Choque, el denominado ‘psicópata sexual’, quien se declaró autor confeso de la muerte de dos adolescentes y que tiene denuncias de violación y extorsión a 77 mujeres, se conoció que este sujeto habría recibido una oferta de otra abogada, al margen de la que llevó su caso, quien le ofreció sacarlo de la cárcel por la suma de 10.000 dólares.

“La primera doctora (según señaló no recuerda su nombre) que me pasó el número de la doctora Paco, me quería cobrar 10.000 dólares. Ese monto era imposible de reunir, por lo que llamé al número que me dio y aproximadamente pagué entre 3.500 y 4.000 dólares”, afirmó Choque.