El Senado instala sesión y aprueba dispensación de trámite para proyecto de ley del censo

Con casi media hora de retraso, la Cámara de Senadores instaló sesión y aprobó la misión de dispensación de trámite del proyecto de ley del censo, es decir, será tratado directamente por el pleno sin pasar por la Comisión de Constitución. La solicitud de dispensación de trámite fue realizada por la senadora del MAS, Soledad Flores.

La oposición espera que la Cámara Alta apruebe el proyecto de norma, mientras que los legisladores afines a Evo Morales rechazan el proyecto.

Cabe recordar que el lunes, el senador Leonardo Loza, del ala evista, dijo que para la aprobación del proyecto de ley pedirá voto nominal y adelantó que él rechazará la norma.

La mañana de este martes, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) estuvo presente en instalaciones del Legislativo y dijo estar expectante de lo que pueda ocurrir en la sesión.

“Yo soy un ciudadano más, una autoridad académica, me interesa que salga la ley del censo, no busco ningún afán político partidario, no busco ni favorecer ni perjudicar políticamente a nadie, por eso quiero que el tratamiento que se dé en la Cámara de Senadores sea un tratamiento objetivo”, manifestó.