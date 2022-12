“Él solito se hacía las heridas”, dijo la madre sindicada de asesinar junto a su pareja a su hijo de 8 años

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), de la zona Sur, realizó este jueves el levantamiento legal del cadáver de un niño de 8 años, en la comunidad Carreras, del municipio de Mecapaca en La Paz.

El menor presentaba en su cuerpo signos aparentes de haber sido maltratado.

La policía aprehendió a la madre y al padrastro, como presuntos autores del delito de infanticidio. La progenitora a su ingreso a celdas policiales, aseguró que no maltrataron al menor, y que él niño se hizo solo las lesiones.

“Yo no le he hecho nada. Él solito se hacía las heridas, no sé por qué nos están haciendo esto”, dijo la madre del menor fallecido.