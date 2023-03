"Ella no sabía nada": Excandidata a Miss Cochabamba niega haber participado en un atraco

Cochabamba, Bolivia

La policía capturó a los dos hombres y una mujer este miércoles 15 de marzo, acusados de cometer dos atracos, en la mañana donde sustrajeron un celular en las calles La Plata y Pedro Sarmiento y otro en horas de la noche. Se trata de Cristian Diego M. C. (27), Carlos Enrique R. G. (26) y Erika S. (23), al momento de su aprehensión estaban en posesión de un arma artesanal y varios celulares robados.

El primer hecho delictivo fue captado por cámaras de seguridad en la zona oeste, donde se observa que la víctima pone resistencia, hasta que es amedrentado con un arma. Entre los implicados la excandidata a Miss Cochabamba, tendría en su poder dos celulares que fueron robados.

La acusada aseguró que todo le había sido entregado por uno de los detenidos, que sería su pareja sentimental. También se conoció que el vehículo, un Nissan March plomo, usado para atracar es propiedad del padre de la excandidata.

"Erika no tiene nada que ver en este hecho, prestó su declaración ante la Fiscalía. A ella la recogen, después de las fechorías que cometen, ella tenía que casarse con uno de los autores de este hecho, estaba viviendo con su pareja en un departamento (...) Fue su prometido quien le pasó sus celulares, ella no sabía nada, le prestaba el auto a su pareja. El día del hecho su pareja salió con un amigo y recogen a Erika en un mal momento, fueron capturados por la policía, cuando no tenía conocimiento de nada. Desconocía que su pareja era un delincuente", aseguró el abogado de Erika, Dr. Eduardo Mérida.

La abogada de los presuntos "autoladrones", negó todas las acusaciones de la defensa legal de Soto, indicó que Cristian Méndez Cabrera no es autor del delito y solo fue detenido porque su automóvil se parece al captado en cámaras de seguridad.

La jurista señaló que es un empresario reconocido a nivel nacional e internacional, tiene una empresa llamada Deluxe que son paquetes de viaje. Indicó que cuando se cometieron los asaltos Erika y Cristian salieron juntos e incluso estuvieron en el Hupermall, de donde se tendrían imágenes.

Acusados por el presunto atraco aseguran ser 'inocentes'. Foto: Red Uno

Sobre el arma artesanal encontrada por personal de la Policía, indicó que se trata de un juguete. Este viernes se realizará la audiencia de medidas cautelares de los tres acusados por atraco.

El abogado de la excandidata puntualizó que Cristhian D.M.y su acompañante Hazel Carlos E. R. G. la recogieron de un evento y al subir al motorizado le entregaron un bolso que tendría los celulares, pero Erika lo recibió pensando que era ropa, la cual vendía mediante redes sociales.

"Se ha hecho un desfile identificativo y ninguna de las víctimas las reconoce. Erika ha estado en diferentes lugares, que no coinciden en los momentos de los hechos delictivos. Qué pena que su pareja le haya jugado esta trampa a Erika. Estamos seguros que es inocente, vamos a pedir su libertad (...) No sabía de la actividad de su futuro esposo, lamentablemente ella tuvo el error de enamorarse de este sujeto" , remarcó Mérida.

Aparecen más víctimas

Hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) llegaron más víctimas de los presuntos atracadores, reconocieron a los antisociales y el motorizado en el que realizaban los robos. Uno de ellos contó que fue asaltado por la zona del Automóvil Club, le arrebataron el celular amenazándole con un arma blanca, el hecho habría ocurrido el miércoles 15 de marzo al mediodía.

"Llegó el auto cuando estaba en una plazuela, me encontraron distraído, con un arma blanca me amenazaron, no me quedó de otra que entregarle mi celular. Claramente lo reconocí al tipo que me asaltó, somos varias personas que son víctimas de estos atracadores", contó a la Red Uno.