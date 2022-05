Emilia Clarke reemplazaría a Amber en Aquaman 2

Cargando...

El juicio entre Amber Heard y Johnny Depp sigue en marcha y los problemas ventilados en el mismo empiezan a afectar la carrera de la actriz. En este caso su papel como Mera en “Aquaman and the lost kingdom”, pero ahora, según publicó Forbes, no llegará al corte final de la película.

Días pasados se reportó que el papel de la intérprete habría sido reducido a solo 10 minutos. Sin embargo, el medio especializado indicó que Warner Bros. la habría removido por completo, tal como pedían de forma online más dos millones de firmas.

Al mismo tiempo Forbes, reveló que Heard será reemplazada por Emilia Clarke, una de las actrices que fanáticos han estado pidiendo sea parte de la cinta. “Su genial papel en ´Games of Thrones´ la catapultó a un estado de primera categoría y ha hecho protagónicos como Sarah Connor en “Terminator Genesis”, Qi´ra en “Solo: una historia de Star Wars” y hoy como Mera en “Aquaman 2”, manifestó la publicación en dicho medio internacional.

El millonario juicio por difamación aún se encuentra en desarrollo, pero el escándalo alrededor y la mala posición de Amber Heard habrían sido suficientes para que Warner Bros., finalmente la retire de la producción. Solo queda esperar un comunicado oficial y el estreno de “Aquaman 2” para ver cómo quedará el resultado en pantalla grande con Emilia Clarke.

