Emiten orden de aprehensión contra la actual pareja de Wilma Fernández

La Paz

El jefe policial a cargo del caso informó este viernes que, tras recepcionar la declaración informativa se procedió a la emisión de la orden de aprehensión

Según los antecedentes, Aracena debía presentarse la tarde de este jueves, para ampliar su declaración, citación a la cual no asistió.

En sus anteriores declaraciones Álvaro, afirmó que se quedará en el país pese a tener un pasaje de vuelta a Inglaterra, ya que prometió buscar a su enamorada Wilma.

“Me voy a quedar en Bolivia, yo he solicitado al teniente dejar mi pasaporte en calidad de garantía, porque yo no me pienso mover de acá, estoy comprometido en la búsqueda de mi enamorada”, afirmó en una anterior entrevista Aracena.