En Achacachi rechazan versión de joven que dijo que iba ser ofrendado como “sullu”

La Paz, Bolivia

“Me dijo te invitaré una caja de cerveza, me ha invitado un vaso y ya no recuerdo nada. Cuando me levanté he aparecido en unos terrenos, en Achacachi, todo con cemento”, es parte del relato del joven que dijo que lo querían ofrendar como sullu en la localidad de Achacachi – La Paz, autoridades de dicho municipio se pronunciaron al respecto.

“El ciudadano que ha denunciado justamente dijo que ha sido traído hasta el municipio de Achacachi, ha despertado en un lugar y ha indicado que era una pampa, por los alrededores de Achacachi nosotros no tenemos ninguna construcción o una macro construcción, lo único que tenemos es la construcción del juzgado que se está realizando”, relató el responsable de Seguridad Ciudadana de este municipio, Walter Quispe. Denunció que lo iban a ofrendar. (Foto Red Uno).

El testimonio de Víctor Hugo Mita, fue que alerto a autoridades de Achacachi quienes informaron que no existe construcciones cercanas o terrenos y descartan que hayan querido utilizar al joven como ofrenda humana a la tierra en una construcción, en el municipio.

En horas de la mañana del lunes, Mita compareció ante los medios de comunicación y dijo que fue pildoreado y luego despertó dentro de un ataúd en una construcción y que estaba enterrado, él cree que lo iban a sacrificar como una ofrenda humana a la Pachamama.

El director de la Felcc de El Alto, coronel Limbert Coca, informó que ya existe causa abierta dentro de este caso.

